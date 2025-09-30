Castagnata di San Francesco nella Rocca del Brunelleschi

Torna sabato 4 ottobre l'ormai tradizionale ‘Castagnata di San Francesco’ che ogni anno, per la festa di San Francesco, rinnova il ricordo della permanenza del poverello di Assisi a Vicopisano nell’anno 1211.L’iniziativa, che si svolge con ingresso libero alla Rocca del Brunelleschi di Vicopisano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

