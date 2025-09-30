Cassino migliorano le condizioni del 22enne aggredito Un 17enne si presenta in caserma con i genitori

Frosinonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in lieve miglioramento le condizioni del 22enne originario di Cervaro, vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza Labriola a Cassino. Il giovane era stato colpito al volto con un pugno e aveva riportato un grave trauma maxillo-facciale, tanto da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

