Cassano | Pio Esposito e Camarda possono essere il futuro del calcio italiano Ma non devono farsi distrarre dalle donne…
Cassano: «Pio Esposito e Camarda possono essere il futuro del calcio italiano. Ma non devono farsi distrarre dalle donne.». Parla l’ex fantasista Antonio Cassano, nel suo consueto stile diretto e senza filtri, incorona i suoi eredi e dispensa consigli di vita. Durante l’ultima puntata del suo format “Viva el Futbol“, l’ex fantasista ha individuato in Pio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: cassano - esposito
Cassano coccola Pio Esposito: «Sa giocare a calcio, le donne scriveranno a lui e Camarda ma gli do questo consiglio»
#Cassano: "Pio #Esposito e Francesco #Camarda sono giocatori diversi, Pio è un lavoratore e sa giocare, l’altro è un facsimile di Inzaghi. Se volete stare bene in campo, solo la famiglia dovete avere. Gli altri chiederanno, le donne scriveranno, tutti fuori dai co - X Vai su X
#tutorialbachata ? Nuove figure di bachata da provare a scuola o nei locali! Ballerina @bev.denny14 Via cassano 169a - Napoli Ti aspettiamo! #ivanoesposito #bachataloca #bachatadancing #bachatafusion #bachatanapoli #bachatadancers #bachat - facebook.com Vai su Facebook
Cassano su M. Thuram: "Fuori dalla top 10 europea". Poi consiglia Pio Esposito e Camarda - Antonio Cassano, nel corso del podcast "Viva el football" ha parlato di alcuni attaccanti. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Viva el Futbol avvisa Camarda ed Esposito: "Ora allontanate chi vi cerca solo per interesse" - Durante la puntata di Viva el Futbol i tre ex calciatori sono intervenuti per parlare delle prestazioni dei due calciatori che hanno trovato il primo gol i ... pianetalecce.it scrive