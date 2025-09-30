Cassano non si allenava con noi la rivelazione di Cacciatore | è polemica!

“Antonio Cassano non si allenava con noi”, in live Fabrizio Cacciatore rivela un aspetto che non molti conoscevano dell’esperienza alla Sampdoria del gioiello barese. La rivelazione fa subito polemica e lascia molti senza parole, ecco cosa è accaduto. Scopriamolo insieme. (TvPlay.it) Fabrizio ha parlato durante una live di TvPlay specificando: “ Antonio Cassano non si allenava con noi, la preparazione atletica la faceva con i suoi preparatori. Poi si univa al gruppo solo quando c’era il pallone. Anche a cena il giovedì stava in un altro tavolo con i suoi”. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Cassano non si allenava con noi”, la rivelazione di Cacciatore: è polemica!

Cassano fa marcia indietro: «Quando Conte allenava la Juve dissi che era un mister da terza fascia. Gli devo delle scuse, è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo»

