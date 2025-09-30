Cassano | Camarda facsimile di Inzaghi E poi gli dà un consiglio

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito. Ecco un consiglio e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano: “Camarda facsimile di Inzaghi”. E poi gli dà un consiglio

In questa notizia si parla di: cassano - camarda

Cassano coccola Pio Esposito: «Sa giocare a calcio, le donne scriveranno a lui e Camarda ma gli do questo consiglio»

https://milannews24.com/camarda-milan-cassano-consiglio-parole-ultime/… Camarda Milan Il consiglio di Cassano - X Vai su X

Incredibile screenshot pubblicato da Ibrahimovic, nel 2019 Camarda si presentava così per messaggi: “ sono italiane e sono un grande fan del Milan. tu sei un grande campione, il mio eroe. Ah il mio nome è Francesco Camarda”?. ? - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: “Camarda facsimile di Inzaghi”. E poi gli dà un consiglio - Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre anche del Milan, ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito. Come scrive msn.com

Cassano: “Pio Esposito sa giocare. Gli scriveranno donne e altri, gli consiglio di…” - I consigli di Antonio Cassano a Pio Esposito: queste le parole dell’ex attaccante sul gioiello dell’Inter, reduce dal primo gol in Serie A ... Scrive msn.com