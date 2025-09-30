Cassano | Allegri non cambia considerava Pulisic un panchinaro Non ha idee non arriverà nelle prime quattro
L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol della sconfitta del Napoli contro il Milan 2-1 in campionato e della reazione di Kevin De Bruyne dopo essere stato sostituito da Conte. Cassano: «De Bruyne ha il diritto di arrabbiarsi con Conte». « Il Milan non meritava di vincere. Ovviamente ha fatto due gol organizzati bene, con due errori giganteschi del Napoli. Il Milan ha fatto tre ripartenze, con due gol. Il Napoli i presupposti per segnare più di un gol li ha creati. I rossoneri stanno andando avanti grazie a Modric e Pulisic che Allegri considerava un panchinaro. Stanno facendo passare che Allegri si sia evoluto; a lungo andare, le bugie hanno le gambe corte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
