Cassano | Allegri ha detto una bugia Ve lo dico io che non ho bisogno di guadagnare perché ce li ho

Antonio Cassano controcorrente su Massimiliano Allegri e sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri sul Napoli: "Ha detto una bugia. Ve lo dico io che non ho bisogno di guadagnare perché ce li ho".

Cassano su Modric-Allegri: “Si troveranno bene, ma Allegri non amava Pirlo”

Milan, Cassano: “Gimenez più forte di Vlahovic. Allegri un non allenatore”

Cassano si espone su Allegri e Rabiot: «In Serie A può fare la differenza, è un suo uomo. Potrebbe mettere fuori Modric come fece con…»

Antonio Cassano a Viva El Futbol: "Io non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri. Se dovessi vederlo, lo saluto con piacere. Fino a tre anni fa ci messaggiavamo, ci parlavo".

Cassano: veleno sul Milan "Merito del Milan? Forse… ma ora ci sono Napoli e Juve. Allegri deve dimostrare che non è casualità. Se Modric ha un raffreddore, torna tutto come prima. Secondo me il Milan farà fatica ad arrivare nelle prime quattro."

Cassano critica ancora Allegri: «Vittorie frutto della casualità, contro Napoli e Juventus dovrà…» - La vittoria e la convincente prestazione del Milan a Udine hanno scatenato un...

Cassano: "Allegri non è cambiato, non mi piace, vittorie frutto di casualità" - Dopo la vittoria e la prestazione convincente dei rossoneri a Udine, tutti, o meglio, quasi tutti, hanno speso parole di apprezzamento verso la squadra ma soprattutto verso Max Allegri, allenatore che...