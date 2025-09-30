Fino a domani il Comune di Monza ha avviato un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree adiacenti a via Luca della Robbia, a seguito della segnalazione di un caso sospetto di Dengue. L’operazione, disposta con un’ordinanza comunale su richiesta dell’Ats della Brianza, è iniziata ieri e proseguirà oggi e domani, dalle 18 alle 24. Le zone interessate includono via Bucci, tratti di via Luca della Robbia, via Tiepolo, via Zuccoli, via Brunelleschi, via Poliziano, via Usuelli, viale Sicilia, via Pellegrini e via Bajoni. L’intervento si affianca al piano ordinario di trattamenti già programmati dal Comune per la stagione in corso, rafforzando le misure di prevenzione contro la proliferazione di zanzare, vettori della Dengue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso sospetto di Dengue: interventi al via