Caso Sangiuliano Procura chiede il processo per Maria Rosaria Boccia | di cosa è accusata

Per Maria Rosaria Boccia è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma, nel caso legato all'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Rischia di andare a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

