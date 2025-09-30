Caso Sangiuliano la procura chiede il processo per Maria Rosaria Boccia

Arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. Pesanti le contestazioni: stalking, lesioni, diffamazione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

caso sangiuliano la procura chiede il processo per maria rosaria boccia

Caso Sangiuliano, la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia - ROMA (ITALPRESS) – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Scrive italpress.com

caso sangiuliano procura chiedeCaso Sangiuliano, chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia - I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a gi ... Secondo tg24.sky.it

