Caso Sangiuliano colpo di scena | chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia

Contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Caso Boccia, il direttore di Dagospia citato in giudizio per diffamazione aggravata per mezzo stampa contro Sangiuliano. Che cosa rischia D'Agostino - Un anno dopo lo scandalo che ha travolto l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il caso torna al centro dell’attenzione mediatica. Riporta affaritaliani.it

Caso Sangiuliano, Boccia a rischio processo - Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni di Gennaro Sangiuliano, rischia il processo: i pm della Procura di Roma ... Scrive lettera43.it

