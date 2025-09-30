Caso Sangiuliano colpo di scena | chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia
Contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e.
Caso Sangiuliano, la procura chiude le indagini. Rischio processo per Maria Rosaria Boccia
Caso Boccia, il direttore di Dagospia citato in giudizio per diffamazione aggravata per mezzo stampa contro Sangiuliano. Che cosa rischia D'Agostino - Un anno dopo lo scandalo che ha travolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il caso torna al centro dell'attenzione mediatica.
Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni di Gennaro Sangiuliano, rischia il processo: i pm della Procura di Roma