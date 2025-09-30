Caso Sangiuliano chiesto processo per Maria Rosaria Boccia accusata di stalking aggravato lesioni e diffamazione

Cinque i reati che vengono contestati alla donna, tra cui stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi Svolta in merito al caso Sangiuliano. I pm di Roma hanno chiesto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Caso Sangiuliano, chiesto processo per Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni e diffamazione

In questa notizia si parla di: caso - sangiuliano

