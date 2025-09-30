Caso Sangiuliano chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia

Tg24.sky.it

I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

