caso sangiuliano chiesto il processo per boccia

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- articolo in aggiornamento - I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata a seguito della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ecco quali reati le vengono contestati: stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

