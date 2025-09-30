Caso Sangiuliano chiesto il processo per Boccia | anche stalking tra i reati contestati
Torna in pole position nella cronaca giudiziaria il caso Sangiuliano. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice pompeiana indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Caso Sangiuliano, chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia - I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni ... Riporta milanofinanza.it
