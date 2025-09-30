Caso Sangiuliano-Boccia chiesto il rinvio a giudizio per l' imprenditrice | 5 ipotesi di reato fra cui stalking
Caso Sangiuliano-Boccia, la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per l’imprenditrice: contestati cinque reati, tra i quali lo stalking. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: caso - sangiuliano
Caso Sangiuliano, la procura chiude le indagini. Rischio processo per Maria Rosaria Boccia
Caso Sangiuliano, rischio processo per Maria Rosaria Boccia
Caso Sangiuliano, rischio processo per Boccia
Maria Rosaria #Boccia, chiesto il rinvio a giudizio: tutte le accuse del caso #Sangiuliano https://iltempo.it/personaggi/2025/09/30/news/maria-rosaria-boccia-chiesto-rinvio-a-giudizio-stalking-accuse-caso-sangiuliano-44337616/… - X Vai su X
Già condannato a 18 mesi per un caso di molestie, l’attore Gérard Depardieu ora affronta un caso giudiziario ancora più serio: un processo per stupro per una vicenda del 2018. Rischia fino a 20 anni di carcere. Un altro caso in Francia, anche se molto diverso - facebook.com Vai su Facebook
Caso Sangiuliano, chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia - L'imprenditrice un anno fa fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i telefoni della donna mentre a marzo era ... Riporta rainews.it
Maria Rosaria Boccia, chiesto il rinvio a giudizio: tutte le accuse del caso Sangiuliano - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia nell’ambito della vicenda che coinvolge ... Si legge su iltempo.it