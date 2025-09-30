Caso Poggi la difesa | Né Stasi né Sempio La verità non verrà mai fuori

L’intervista a La Stampa. «Parliamo di una famiglia abituata a conservare tutto. Biglietti dell’elettricista, del parcheggio, dell’idraulico. Perfino un appunto che, a distanza di sette anni, è stato ritrovato in un libro sull’omicidio di Garlasco usato come segnalibro. È curioso, certo. Ma da qui a parlare di corruzione ce ne passa». L’avvocato Massimo Lovati, 63 anni, oggi difende Andrea Sempio, nuovo indagato per l’assassinio di Chiara Poggi, diciassette anni dopo i fatti. Per la procura quel foglietto con la scritta «Venditti gip archivia per 20-30 euro» sarebbe la prova di un tentativo di corruzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

