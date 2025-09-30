Caso Mugnai l' altra verità Il perito | Cinque spari frontali durante l' assalto con la ruspa

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parroco di San Polo, l'ingegnere che ha svolto la perizia sulla stabilità dell'abitazione, il perito balistico che riscrive la dinamica dei fatti e la psichiatra che ha spiegato cosa è accaduto nella mente di Mugnai nei tragici momenti in cui sparò e uccise Gezim Dodoli. E' stata un'udienza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - mugnai

Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare

Cerca Video su questo argomento: Caso Mugnai Altra Verit224