Caso Mugnai l' altra verità Il perito | Cinque spari frontali durante l' assalto con la ruspa
Il parroco di San Polo, l'ingegnere che ha svolto la perizia sulla stabilità dell'abitazione, il perito balistico che riscrive la dinamica dei fatti e la psichiatra che ha spiegato cosa è accaduto nella mente di Mugnai nei tragici momenti in cui sparò e uccise Gezim Dodoli. E' stata un'udienza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: caso - mugnai
Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare
Con il Generale Roberto Vannacci a trovare Sandro Mugnai. La difesa è SEMPRE LEGITTIMA. In questo caso, lo è ANCORA DI PIÙ. Se fossimo in un paese normale, questo processo NON si doveva nemmeno celebrare. #iovotoromani #LaTuaVoceInRegion - facebook.com Vai su Facebook