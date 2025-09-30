Caso La Vardera-Italo Belga l' assessore Alongi | Schifani e Lagalla attaccati ingiustamente

Non si placa la polemica sul caso La Vardera-Italo Belga. Il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, oggi dopo aver ascoltato il deputato di Controcorrente sulle presunte infiltrazioni mafiose nella gestione dello stabilimento balneare di Mondello, ha deciso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: caso - vardera

Il caso La Vardera-Italo Belga approda al Comune: "Da Lagalla omertà istituzionale", "Accusa intollerabile"

Altra minaccia altra denuncia, ma noi andiamo avanti Ismaele La Vardera - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione ascolterà La Vardera per acquisire informazioni sulla sua segnalazione circa presunte infiltrazioni mafiose a Mondello in uno stabilimento balneare - X Vai su X

Il caso Mondello in parlamento e il mistero del tesoretto del boss - Il senatore Carlo Calenda ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno sulla presenza di parenti, incensurati, del boss Salvo ... Scrive livesicilia.it

Il caso Mondello e i parenti dei boss: relazioni e storie di soldi mai chiarite - L’ultima volta che saltò fuori il nome del settantaquattrenne Girolamo Genova fu nell’inchiesta sul business del gelato e su una bancarotta per fare sparire i soldi. Riporta livesicilia.it