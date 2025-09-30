Caso Gucci Loredana Canò controllava tutta la vita di Patrizia Reggiani

Da compagna di cella ad amica fidata, fino a diventare - secondo i giudici che l’hanno condannata per circonvenzione di incapace e peculato - assistente personale capace di ottenere il “controllo assoluto” del patrimonio e delle proprietà immobiliari di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caso Gucci, così l'ex compagna di cella Loredana Canò aveva preso il «controllo assoluto» su Patrizia Reggiani. La guerra alle figlie e il risarcimento - Da amica intima ed ex compagna di carcere a donna capace di esercitare il «controllo assoluto» sul patrimonio e sulle «proprietà immobiliari» di Patrizia ...

Eredità Gucci, perché stata condannata l'ex amica di Patrizia Reggiani: "Totale assenza di scrupoli" - Le motivazioni della condanna per circonvenzione di incapace e peculato a Loredana Canò: "Controllava la sua vita, la convinse a fare guerra alle figlie"

