Caso Garlasco Garofano rinuncia a incarico | divergenze con difesa Sempio

(Adnkronos) – Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha rinunciato all'incarico sul caso Garlasco, mentre è ancora in corso l'incidente probatorio.  Una decisione legata alle divergenze sorte con la difesa dell'indagato, in particolare rispetto ai suggerimenti scientifici relativi allo svolgimento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

