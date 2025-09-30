Caso De Bruyne rientrato | multa e cena per lo spogliatoio
L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle conseguenze interne al Napoli dopo il gesto.
De Bruyne è già un caso, Napoli infuriato: ha esagerato
Di Lorenzo: «Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare»
Possibile “caso” De Bruyne? La risposta di Conte è stata netta: cosa succede ora con l’ex Manchester City
