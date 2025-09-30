Caso De Bruyne rientrato | multa e cena per lo spogliatoio

Forzazzurri.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle conseguenze interne al Napoli dopo il gesto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

caso de bruyne rientrato multa e cena per lo spogliatoio

© Forzazzurri.net - Caso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio

In questa notizia si parla di: caso - bruyne

De Bruyne è già un caso, Napoli infuriato: ha esagerato

Di Lorenzo: «Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare»

Possibile “caso” De Bruyne? La risposta di Conte è stata netta: cosa succede ora con l’ex Manchester City

caso de bruyne rientratoCaso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio - Caso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle conseguenze interne al Napoli dopo il gesto ... Riporta forzazzurri.net

caso de bruyne rientratoCdS Campania – “CONTEGRAZIA”. Confronto con KdB e “caso” rientrato - KDB il caso è già chiuso Ieri il confronto con Kevin dopo la reazione al cambio. ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso De Bruyne Rientrato