Caso Boccia-Sangiuliano chiesto il processo per lady Pompei | i 5 reati contestati

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A Boccia, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata; diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. L’imprenditrice un anno fa fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo: che sequestrarono materiale informatico tra cui i telefoni della donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

