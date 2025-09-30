Caso Beatrice Venezi ex sovrintendente Cristiano Chiarot l’attacca | Inadatta per il Curriculum Colabianchi non ci sta | Giovane e talentuosa
Due visioni opposte sul futuro del teatro veneziano emergono dalle interviste rilasciate da Chiarot e Colabianchi. Il primo sottolinea la mancanza di esperienza della nuova direttrice musicale, arrivando a parlare di “povertà artistica”; il secondo difende con fermezza la scelta, bollando come “canc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: caso - beatrice
Caso Beatrice Venezi, sale la tensione: "Non ha il curriculum adatto" https://telenuovo.it/2025/09/30/caso-beatrice-venezi-sale-la-tensione-non-ha-il-curriculum-adatto… - X Vai su X
#opinioni Le due anomalie non dette del caso Beatrice Venezi alla Fenice di Valerio Cappelli #b9 #siamolart9 - facebook.com Vai su Facebook
Il Caso Venezi, il sindaco Brugnaro tenta la mediazione - Una questione di curriculum, non di idee politiche, afferma l'ex sovrintendente Chiarot. Scrive rainews.it
Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia attaccata dalla "casta", l'accusa del padre ex dirigente di Forza Nuova - Il padre di Beatrice Venezi, ex dirigente di Forza Nuova, difende la figlia dopo la protesta dell'orchestra del Teatro Fenice, parlando di una "piccola casta" ... Segnala virgilio.it