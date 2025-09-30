Caso Almasri | respinta richiesta di processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

Con 13 sì e 6 no la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'ambito della vicenda Almasri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Caso Almasri: respinta richiesta di processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Caso Almasri, la Giunta “salva” Nordio, Piantedosi e Mantovano. Il forzista Pittalis nominato relatore - X Vai su X

Se #Piantedosi, #Nordio e #Mantovano non hanno nulla da nascondere sul caso #Almasri, se hanno agito seguendo tutte le procedure necessarie, non dovrebbero aver paura di dimostrarlo in tribunale. Chiedere l’immunità e fuggire dal processo penale su u - facebook.com Vai su Facebook

La giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri: dovrà votare anche la Camera - Ora anche l’intera Camera dei deputati dovrà esprimersi sulla loro richiesta di autorizzazione a procedere, presentata dal tribunale dei ministri ( l’organo competente in questi casi ): il voto è ... Segnala ilpost.it

Caso Almasri, respinta la richiesta di processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano - La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla ... Riporta corrieredellacalabria.it