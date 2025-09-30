caso almasri la giunta respinge il processo per nordio piantedosi e mantovano sinistra in lutto

Riconosciuta la tutela dell’interesse nazionale. Con 13 sì e 6 no la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell’ambito della vicenda Almasri. Il voto in Aula è fissato per il 9 ottobre. L’organismo parlamentare ha bocciato la relazione del piddino Federico Gianassi. Altra brutta giornata per le opposizioni che stanno esternando e strepitando. “Sono sempre soddisfatto delle decisioni che si prendono in democrazia”, ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, arrivando a Palazzo San Macuto per un convegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

