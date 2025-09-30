Caso Almasri la Giunta ha respinto il processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

Roma, 30 settembre 2025 – Caso Almasri, respinta la richiesta a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Lo ha deciso oggi la Giunta per le Autorizzazioni della Camera in relazione alla vicenda del generale libico accusato di crimini contro l'umanità: prima arrestato, poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. I tre esponenti del Governo sono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento, peculato e omissione d'atti d'ufficio per la liberazione e il rimpatrio dell’alto militare libico Us?ma al-Masri Nagim. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre: se l’Assemblea voterà no, il processo non si farà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Almasri, la Giunta ha respinto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

