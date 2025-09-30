Caso Almasri | la Giunta della Camera respinge il processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi (Pd) ha chiesto all’organo parlamentare di concedere l’autorizzazione a procedere per i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nell’ambito della vicenda del generale libico Almasri. I deputati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Almasri: la Giunta della Camera respinge il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Caso #Almasri, alla Camera la Giunta dice no al processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa succede ora - X Vai su X

#DiBellasul28 Simonetta #Matone a #Tv2000: "Caso #Almasri? C'è una compattezza di reazione da parte delle personalità coinvolte in questa vicenda. Vedi la scelta di tutti dell'avvocato #Bongiorno. Sono vicende delicate che si giocano sul filo del rasoio e - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere - (Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ... Da quotidiano.net

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani - La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi ( Pd) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l' auto ... agi.it scrive