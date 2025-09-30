Caso Almasri la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi Nordio e Mantovano

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la proposta del relatore Federico Gianassi (Pd) di autorizzare il processo nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda del generale libico Osama Najim Almasri, accusato di crimini contro l’umanità, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. «Dopo la bocciatura della relazione Gianassi ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, l’onorevole Pietro Pittalis (esponente di Forza Italia, ndr ), che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Caso #Almasri, alla Camera la Giunta dice no al processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa succede ora - X Vai su X

Se #Piantedosi, #Nordio e #Mantovano non hanno nulla da nascondere sul caso #Almasri, se hanno agito seguendo tutte le procedure necessarie, non dovrebbero aver paura di dimostrarlo in tribunale. Chiedere l’immunità e fuggire dal processo penale su u - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani - La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi (Pd) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l'autori ... msn.com scrive

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere - No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla pres ... Come scrive ilgiornale.it