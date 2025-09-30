Caso Almasri la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi Nordio e Mantovano

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la proposta del relatore Federico Gianassi (Pd) di autorizzare il processo nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda del generale libico Osama Najim Almasri, accusato di crimini contro l’umanità, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. «Dopo la bocciatura della relazione Gianassi ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, l’onorevole Pietro Pittalis (esponente di Forza Italia, ndr ), che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

caso almasri la giunta della camera dice no al processo per piantedosi nordio e mantovano

