Caso Almasri la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi Nordio e Mantovani

Agi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La  Giunta  della  Camera, a maggioranza e con i soli voti del  centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore  Federico Gianassi  ( Pd ) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l' autorizzazione a procedere  per i ministri  Matteo Piantedosi  ( Interno ),  Carlo Nordio  ( Giustizia ) e per il sottosegretario  Alfredo Mantovano, indagati nell'ambito della vicenda del generale libico  Almasri. Reazione delle opposizioni e prossimi passi. I deputati delle  opposizioni, invece, hanno votato sì alla relazione di  Gianassi  esprimendosi quindi a favore del via libera alla richiesta di processo, avanzata dal  Tribunale dei ministri, nei confronti dei due ministri e del sottosegretario. 🔗 Leggi su Agi.it

caso almasri la giunta della camera dice no al processo per piantedosi nordio e mantovani

© Agi.it - Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

caso almasri giunta cameraCaso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere - No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla pres ... Lo riporta ilgiornale.it

caso almasri giunta cameraCaso Almasri: Giunta nega autorizzazione a processo per Mantovano, Nordio e Piantedosi - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro il testo del relatore Federico Gianassi (Pd), che sul caso Almasri proponeva di dare via libera ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Giunta Camera