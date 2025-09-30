Caso Almasri la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi Nordio e Mantovani

AGI - La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi ( Pd ) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l' autorizzazione a procedere per i ministri Matteo Piantedosi ( Interno ), Carlo Nordio ( Giustizia ) e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nell'ambito della vicenda del generale libico Almasri. Reazione delle opposizioni e prossimi passi. I deputati delle opposizioni, invece, hanno votato sì alla relazione di Gianassi esprimendosi quindi a favore del via libera alla richiesta di processo, avanzata dal Tribunale dei ministri, nei confronti dei due ministri e del sottosegretario. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani

