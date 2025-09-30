Caso Almasri la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi Nordio e Mantovani

Agi.it

AGI - La  Giunta  della  Camera, a maggioranza e con i soli voti del  centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore  Federico Gianassi  ( Pd ) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l' autorizzazione a procedere  per i ministri  Matteo Piantedosi  ( Interno ),  Carlo Nordio  ( Giustizia ) e per il sottosegretario  Alfredo Mantovano, indagati nell'ambito della vicenda del generale libico  Almasri. Reazione delle opposizioni e prossimi passi. I deputati delle  opposizioni, invece, hanno votato sì alla relazione di  Gianassi  esprimendosi quindi a favore del via libera alla richiesta di processo, avanzata dal  Tribunale dei ministri, nei confronti dei due ministri e del sottosegretario. 🔗 Leggi su Agi.it

