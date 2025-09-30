Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto oggi con 13 voti contrari e 6 favorevoli la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nel caso Almasri. La bocciatura della relazione del deputato dem Federico Gianassi apre ora la strada al voto dell’Aula previsto per il 9 ottobre, quando sarà il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis a riferire come nuovo relatore nominato dal presidente della Giunta Devis Dori. L’esito delle tre votazioni distinte, tutte concluse con identico risultato, segna un passaggio cruciale nella vicenda che vede coinvolti membri di primo piano dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Caso Almasri, la Giunta boccia l’autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano