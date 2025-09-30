Caso Almasri giunta respinge processo per Nordio Piantedosi e Mantovano In Libia il generale è stato ora rimosso dai suoi incarichi
La giunta ha respinto la richiesta di procedere per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda di Osama Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l’umanità, prima arrestato poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Lo ha deciso questa mattina la Giunta per le Autorizzazioni della Camera, nel corso di tre votazioni che hanno avuto lo stesso esito: 13 no e 6 sì. Inoltre, il presidente della Giunta, Devis Dori, ha aggiunto: «Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che prevedeva l’autorizzazione a procedere nei confronti dei due Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso del libico Almasri, ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, l’on. 🔗 Leggi su Open.online
