Caso Almasri | Giunta nega autorizzazione a processo per Mantovano Nordio e Piantedosi
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro il testo del relatore Federico Gianassi (Pd), che sul caso Almasri proponeva di dare via libera all’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Dopo la bocciatura della relazione di Gianassi è stato nominato relatore Pietro Pittalis di Forza Italia. La sua relazione, contraria a concedere l’autorizzazione a procedere per i membri del governo coinvolti nell’indagine, sarà votata nell’Aula di Montecitorio il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
