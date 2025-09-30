Caso Almasri alla Camera la Giunta dice no al processo a Nordio Piantedosi e Mantovano | cosa succede ora

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di mandare a processo i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, per le accuse relative al caso Almasri: 13 voti contrari, 6 a favore. La decisione definitiva spetterà all'Aula il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Caso Almasri, la Giunta per le autorizzazioni decide su Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa può succedere - X Vai su X

#DiBellasul28 Simonetta #Matone a #Tv2000: "Caso #Almasri? C'è una compattezza di reazione da parte delle personalità coinvolte in questa vicenda. Vedi la scelta di tutti dell'avvocato #Bongiorno. Sono vicende delicate che si giocano sul filo del rasoio e - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, Giunta respinge l'autorizzazione a procedere contro Mantovano, Nordio e Piantedosi - Nel frattempo dalla Libia arriva la notizia, riportata da al Masdar, che Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi nella gestione delle operazioni ... Come scrive huffingtonpost.it

Caso Almasri, la Giunta dice no al processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa succede ora - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di mandare a processo i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano ... Segnala fanpage.it