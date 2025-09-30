Caso Almasri alla Camera la Giunta dice no al processo a Nordio Piantedosi e Mantovano | cosa succede ora

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di mandare a processo i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, per le accuse relative al caso Almasri: 13 voti contrari, 6 a favore. La decisione definitiva spetterà all'Aula il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

