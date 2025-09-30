Caserta investito sulle strisce mentre va a lavoro | caccia al pirata della strada

La polizia è alla ricerca del pirata della strada che ha investito e ucciso il 44enne mentre attraversava la statale Domiziana sulle strisce pedonali. E’ caccia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, al pirata della strada che ha investito e ucciso il 44enne Marco Ioime mentre attraversava la statale Domiziana sulle strisce pedonali. Il . 🔗 Leggi su 2anews.it

