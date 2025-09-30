Caserta | inseguimento nella notte a Mondragone due arresti
Inseguimento notturno a Mondragone: arrestati due giovani con droga e contanti. Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi del posto, fermati dai carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia aveva notato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt intimato dai militari, l’auto non si è fermata e ha tentato la fuga, proseguendo per circa due chilometri fino a via Caserta. Nonostante un tentativo di speronamento ai danni dell’autoradio, i due sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: caserta - inseguimento
Caserta, 19enne accoltellato per un borsello: tre baby rapinatori arrestati dopo inseguimento nella notte
Preso a Caserta il 33enne della “stesa” a Ischitella: arrestato dopo un inseguimento
#Napoli - Sorpreso mentre scassinava vetrina, preso e condannato a Napoli. Arrestato dopo inseguimento, aveva già messo a segno altri colpi. #Cronaca #Vetrina #Arrestato #Condannato #GuardiadiFinanza #Colpi #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Mondragone, inseguimento nella notte: arrestati un 19enne e un 16enne con droga e contanti - Una Fiat Punto che brucia i semafori, l’alt ignorato, due chilometri di fuga e il tentativo di speronare l’autoradio. Secondo pupia.tv
Mondragone, inseguimento nella notte: arrestati due giovani, uno minorenne, con droga e contanti - Scopri tutti i dettagli riguardo Mondragone, inseguimento nella notte: arrestati due giovani, uno minorenne, con droga e contanti . Da casertaweb.com