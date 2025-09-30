Caserta | inseguimento nella notte a Mondragone due arresti

Inseguimento notturno a Mondragone: arrestati due giovani con droga e contanti. Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi del posto, fermati dai carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia aveva notato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt intimato dai militari, l’auto non si è fermata e ha tentato la fuga, proseguendo per circa due chilometri fino a via Caserta. Nonostante un tentativo di speronamento ai danni dell’autoradio, i due sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

