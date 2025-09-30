caserta il consiglio provinciale approva lo schema di bilancio

Tempo di lettura: 3 minuti Nella seduta odierna del Consiglio Provinciale, riunitosi presso il Palazzo della Provincia, sono stati approvati tutti i punti previsti all’ordine del giorno. Tra i provvedimenti più rilevanti figura l’approvazione dello schema di Bilancio consolidato 2024, redatto ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. 1182011. Il documento, che comprende le società partecipate Terra di Lavoro SpA, Gisec SpA, Innovazione e Sviluppo Integrato SCPA e AGIS, restituisce una fotografia fedele e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente e delle sue partecipate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

