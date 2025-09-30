Caserta capitale del vino per due giorni | 1200 presenze a Palazzo Paternò tra degustazioni e masterclass
Si è concluso con un grande successo la manifestazione “Il Vino Ce” che ha trasformato Palazzo Paternò, dimora storica nel cuore di Caserta, in un vero e proprio salotto del gusto dove 38 produttori provenienti da 13 regioni italiane hanno presentato i propri prodotti.Partiamo dai numeri. Nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: caserta - capitale
Arriva a Caserta “The Final Meat” – Il più grande evento nazionale dedicato alla carne e alla griglia 12-13-14 settembre 2025 | Parco Laudato Sì (ex Macrico), Caserta Tre giorni di fuoco, fumo e fiamme. Caserta diventa capitale italiana della griglia con The Fin - facebook.com Vai su Facebook
Caserta capitale del vino per due giorni: 1200 presenze a Palazzo Paternò tra degustazioni e masterclass - Gli organizzatori: "Caserta tra gli appuntamenti annuali legati al vino" ... Lo riporta casertanews.it
Il Vino Ce domenica e lunedì a Caserta: 38 cantine da tutta Italia a Palazzo Paternò - Conto alla rovescia per la seconda edizione de Il Vino Ce, in programma domenica 28 e lunedì 29 settembre (dalle 16 alle 21) a Palazzo Paternò a Caserta. Riporta casertanews.it