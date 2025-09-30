Casa popolare negata a Valva il Tar gli dà ragione | Esclusione illegittima

Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso presentato da un cittadino, annullando la sua esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare nel Comune di Valva e reintegrandolo di fatto tra gli aventi diritto. Il ricorsoIl ricorso contestava la legittimità dell'esclusione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

