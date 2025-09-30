Casa delle Farfalle | a Reggio Calabria un viaggio unico tra natura colori e bellezza

30 set 2025

Viaggio unico tra natura, colori e bellezza. Il Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia – Reggio Calabria pronto ad accogliere la Casa delle Farfalle. Appuntamento dal 3 al 26 ottobre, tutti i giorni ore: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00.Domenica ore: 9.00 - 19.00. Biglietto intero 8 euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

