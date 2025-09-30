Casa delle Farfalle | a Reggio Calabria un viaggio unico tra natura colori e bellezza
Viaggio unico tra natura, colori e bellezza. Il Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia – Reggio Calabria pronto ad accogliere la Casa delle Farfalle. Appuntamento dal 3 al 26 ottobre, tutti i giorni ore: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00.Domenica ore: 9.00 - 19.00. Biglietto intero 8 euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: casa - farfalle
Un buco è per scavare, Una casa per le farfalle, Io ero te e tu eri me
La ’Donna albero’ di Fabiola Cuccagna nella Casa delle farfalle di Cervia
Appia Joy Family Fest & Apertura Casa delle Farfalle
La casa delle farfalle Roma ha aperto all'Appia Joy Park! È sempre un'emozione entrare nella serra e ammirarle volare intorno, mangiare o posarsi delicate su di noi. Per i bambini sembra quasi una magia ?. E poi ci sono gli esemplari più affascinanti com - facebook.com Vai su Facebook
Rome’s Casa delle Farfalle, which reopens today, hosts hundreds of rare and tropical butterflies flying freely. - X Vai su X
Casa delle Farfalle: a Reggio Calabria un viaggio unico tra natura, colori e bellezza - Il Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia – Reggio Calabria pronto ad accogliere la Casa delle Farfalle. Come scrive reggiotoday.it
Reggio Calabria: all’Area Sacra Griso Laboccetta va in scena “Antigone – Il sogno della farfalla” - Dopo diverse tappe in tour, Antigone – Il sogno della farfalla ritorna a Reggio Calabria domenica 28 settembr ... Scrive strettoweb.com