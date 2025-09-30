Carte d’identità cartacee addio dal 2026 | a Bari aperture straordinarie per richiedere la Cie
La ripartizione Servizi Demografici del Comune di Bari ricorda ai cittadini che, in base al regolamento europeo n. 1157 del 20 giugno 2019, a partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide per l'espatrio. Per viaggiare all'estero sarà quindi necessario essere in.
#ilmunicipioxiinforma Sabato 27 settembre Open Day Carte Identità Apertura straordinaria degli sportelli anagrafici di via Portuense 579 dalle 8.00 alle 14.00 ? Prenotazione obbligatoriaon line venerdì 26 settembre dalle ore 9 fino ad esaurim
