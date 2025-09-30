Carta della Cultura | come richiedere i 100 euro per l’acquisto di libri Domande dal 1° al 31 ottobre

Dal 1° al 31 ottobre sarà possibile presentare domanda per accedere alla Carta della Cultura, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. La gestione operativa è affidata a PagoPA, CONSAP e SOGEI. La finalità è sostenere l’acquisto di libri da parte di famiglie con basso reddito, contribuendo così a contrastare la povertà educativa e culturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

carta - cultura

