Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv Foodish | quando vederlo

Genova protagonista dello show tv “Foodish”, in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 20,30 su Tv8.A inizio estate i due presentatori, volti noti della televisione, Carmen Russo e Joe Bastianich, sono andati a caccia della miglior “focaccia ripiena” della città: “Morbida, farcita e tutta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it