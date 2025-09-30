Non poteva che essere?echov. Per confrontarsi con la realtà. E gli angoli più irrisolti dell’animo umano. Per ritrovare la (grande) bellezza del linguaggio. La sua capacità di sedurre e di interrogare. Per riscoprire la parola come antidoto a qualsiasi semplificazione del pensiero. Viaggio ambizioso. In due tappe: " Tre sorelle " e " Il gabbiano ", insieme a comporre il Dittico della Bufera con cui Carmelo Rifici apre stasera la stagione del LAC di Lugano. Nuova produzione per il direttore del palcoscenico svizzero, un decennio alla guida della Scuola del Piccolo. Esito di un progetto di alta formazione, in scena una ventina di giovani interpreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carmelo Rifici e il suo ?echov: "C’è tutto in lui, sempre moderno. Mettiamo i giovani davanti a sfide"