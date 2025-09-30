Carlos Alcaraz sa solo vincere | spazza via in scioltezza Fritz e conquista l’ATP di Tokyo

Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale e conquista il torneo ATP 500 di Tokyo, vittoria che porta ad otto il numero di titoli vinti nel 2025. In finale il numero uno del mondo spazza via in scioltezza lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero due, 6-4 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. L’americano inizia la partita con l’1-0 ottenuto a 30, l’iberico dimostra di voler imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, annulla palla break e firma l’1-1 con la smorzata di diritto. I due contendenti difendono il proprio turno di battuta e regalano diversi punti di pregevole fattura come il delizioso lob di rovescio grazie a cui Alcaraz sigla il 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

