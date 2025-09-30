Carlos Alcaraz sa solo vincere | spazza via in scioltezza Fritz e conquista l’ATP di Tokyo
Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale e conquista il torneo ATP 500 di Tokyo, vittoria che porta ad otto il numero di titoli vinti nel 2025. In finale il numero uno del mondo spazza via in scioltezza lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero due, 6-4 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. L’americano inizia la partita con l’1-0 ottenuto a 30, l’iberico dimostra di voler imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, annulla palla break e firma l’1-1 con la smorzata di diritto. I due contendenti difendono il proprio turno di battuta e regalano diversi punti di pregevole fattura come il delizioso lob di rovescio grazie a cui Alcaraz sigla il 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz
Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach
Fenomeno Sinner, Alcaraz trema: Carlos nella bufera
Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."
Jannik Sinner batte De Minaur e vola in finale a Pechino, Carlos Alcaraz sfida Taylor Fritz per il titolo a Tokyo - X Vai su X
Carlos Alcaraz non lascia scampo a Brandon Nakashima (6-2, 6-4) e vola in semifinale al suo primo torneo nella capitale giapponese. 65 vittorie nel 2025 – eguagliato il suo record personale 43 semifinali ATP a soli 22 anni (11 quest’anno!) 9 semifi - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz troppo forte: trionfa anche a Tokyo, Fritz ko! Carlos vince l'8° titolo in un 2025 stellare - Lo spagnolo gioca una partita perfetta e supera lo statunitense in due set per consolidare il suo primato e mettere nel mirino le leggende ... Segnala tuttosport.com
La mentalità vincente di Carlos Alcaraz: "Sento di poter fare qualsiasi cosa" - e nona semifinale consecutiva: Carlos Alcaraz continua a crescere giorno dopo giorno. Riporta msn.com