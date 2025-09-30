Carlos Alcaraz | Questa è la migliore stagione della mia carriera ho lavorato duro da inizio anno

Prosegue la straordinaria stagione di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha oggi aggiunto alla sua già ricca bacheca un altro titolo, l’ATP 500 di Tokyo, battendo in finale Taylor Fritz, con il punteggio di 6-4 6-4. Prestazione perfetta per il numero uno del mondo che conquista così il suo ottavo titolo stagionale, in un anno già ricco di successi. Match mai veramente in discussione, in cui il murciano è stato più abile a giocare i punti decisivi, soprattutto nel primo set. Nel secondo lo statunitense è rimasto sempre agganciato alla partita, dopo aver concesso il break in apertura. Come riportato da puntodebreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

