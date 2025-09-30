Carlos Alcaraz dà forfait per l’ATP di Shanghai | Ho bisogno di recuperare dai problemi fisici
A pochi minuti dal trionfo di Tokyo, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato, con una story su Instagram, il forfait dall’ATP Masters 1000 di Shanghai, che inizierà domani: lo spagnolo, così potrebbe essere nuovamente superato nel ranking da Jannik Sinner nel caso in cui l’azzurro dovesse vincere, nelle settimane in cui l’iberico non scenderà in campo, sia a Pechino (domani), sia a Shanghai (1-12 ottobre), sia a Vienna (20-26 ottobre). Sebbene Sinner debba difendere il titolo a Shanghai, domani l’azzurro potrebbe riportarsi a 590 punti dall’iberico, il quale poi non difenderà i 200 punti dei quarti di finale conquistati in Cina nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
