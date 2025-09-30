Carlos Alcaraz a brutto muso con l'arbitro | Pensi sia normale quello che hai fatto? Poi vince Tokyo

Alcaraz durante la finale del torneo di Tokyo si è scagliato contro l'arbitro. Per una volta lo spagnolo pesantemente contro un giudice di sedia, accusato di non capire il gioco del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz

Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach

Fenomeno Sinner, Alcaraz trema: Carlos nella bufera

Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."

Jannik Sinner batte De Minaur e vola in finale a Pechino, Carlos Alcaraz sfida Taylor Fritz per il titolo a Tokyo - X Vai su X

Carlos Alcaraz non lascia scampo a Brandon Nakashima (6-2, 6-4) e vola in semifinale al suo primo torneo nella capitale giapponese. 65 vittorie nel 2025 – eguagliato il suo record personale 43 semifinali ATP a soli 22 anni (11 quest’anno!) 9 semifi - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz a brutto muso con l’arbitro: “Pensi sia normale quello che hai fatto?”. Poi vince Tokyo - Ma durante la finale del torneo ATP 500 di Tokyo con Taylor Fritz il numero 1 del tennis a brutto muso si è rivolto al giudice ... fanpage.it scrive

Come sta Carlos Alcaraz dopo il problema alla caviglia nel match contro Baez? Lo spagnolo non si è allenato il giorno prima degli ottavi contro Bergs - Carlos Alcaraz non s'è allenato quest'oggi alla vigilia dell'ottavo di finale a Tokyo contro il francese Zizou Bergs ... Secondo eurosport.it